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За минувшие сутки россияне 64 раза обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые

Фото: Россияне 64 раза обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки, 23 мая, россияне 64 раза обстреляли Херсонскую область - два человека погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне выпустили 271 снаряд из тяжелой артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз (147 снарядов).

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты социальной инфраструктуры в Бериславском районе. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения", - отметил Прокудин.

Он также добавил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек.

Обстрелы Херсонской области 23 мая

За прошедшие сутки кафиры нанесли минометный удар по селу Львове в Бериславском районе Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина, а еще один человек получил ранения.

Позже в тот же день захватчики атаковали из минометов пгт Козацкое . В результате вражеской атаки погиб один человек. Впоследствии населенный пункт обстреляли еще раз – ранения получили еще два человека.

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Херсонская областьВойна России против Украины