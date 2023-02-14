В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто, - Резников на встрече со Столтенбергом
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили взаимодействие Украины и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Резникова.
Он рассказал, что благодарен НАТО за поддержку Украины. Он также напомнил, что Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО.
Резников обратил внимание, что украинские военные защищают от России всю Европу, а не только свое государство.
"В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре", - написал он.
Фото: министр обороны Алексей Резников и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (facebook.com/reznikovoleksii)
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своими коллегами из США и Нидерландов - Ллойдом Остином и Кайсой Оллонгрен. Встречи прошли на полях заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
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