Нефть немного подорожала после обвала в начале недели

Цены на нефть немного восстановились в четверг, 4 мая, но не смогли компенсировать падение более чем на 9% в предыдущие три дня, вызванное опасениями по поводу спроса со стороны основных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,75% до 72,85 долларов. Однако с начала недели цена упала более чем на 9%. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,5% цента до 68,95 долларов за баррель. WTI упала почти на 11% с пятницы до закрытия среды.

На этой неделе цены упали на фоне признаков слабого роста производства в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, и после того, как США, крупнейший в мире потребитель нефти, в среду подняли процентные ставки до самого высокого уровня с 2007 года, что угрожает будущему экономическому росту в этой стране.

Тем не менее, на фоне некоторого положительного роста в секторе услуг США и ожиданий того, что сокращение производства крупными производителями, начавшееся в этом месяце, ограничит предложение, инвесторы выкупают нефть на рынке.

"Нефть начинает находить некоторую поддержку, поскольку все плохие новости о спросе и предложении уже учтены в ценах", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Хотя ФРС повысила процентные ставки на четверть процентного пункта до 5,00%-5,25%, она дала понять, что может приостановить дальнейшее повышение, чтобы дать чвремя оценить последствия недавних банкротств банков и дождаться ясности в споре о повышении потолка долга США.

Крах третьего американского банка First Republic Bank с марта, вызванный неспособностью справляться с растущими процентными ставками, также оказал давление на финансовые рынки в целом.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, группа ОПЕК+, начали добровольное сокращение добычи примерно на 1,16 млн баррелей в день в начале этого месяца, и ожидается, что это поддержит рынок в летний период пикового спроса.

Инвесторы также ожидают новостей от Европейского центрального банка, который собирается повысить процентные ставки на седьмое заседание подряд в четверг.

Опасения по поводу спроса со стороны Китая продолжают оказывать давление на рынок, особенно после того, как опрос частного сектора в четверг показал, что активность заводов в апреле неожиданно снизилась из-за ослабления внутреннего спроса.