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Депутаты предлагают вернуть е-декларирование: законопроект уже в Раде

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Украина, Четверг 27 июля 2023 10:28
Депутаты предлагают вернуть е-декларирование: законопроект уже в Раде Фото: Рада согласится вернуть е-декларирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховную раду внесли законопроект о возвращении деклараций о доходах чиновников и претендующих на должности. Военные будут подавать е-декларации после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №9534 группы народных депутатов во главе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

Проект предусматривает, что лица, которые в 2022 - 2023 годах не подали е-декларацию, должны подать их в течение 90 календарных дней после вступления закона в силу.

Субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины, должны подать декларации через 90 дней после отмены военного положения.

Кроме того, предлагаются изменения, направленные на упрощение порядка подачи деклараций, в частности:

  • - предоставление субъектам декларирования доступа к сведениям о них и членам их семей из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных;
  • - усовершенствование декларирования объектов, находящихся во владении или пользовании лица;
  • - усовершенствование порядка и увеличение сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Вместе с тем предлагается предусмотреть особенности организации проведения специальной проверки, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции", а также проверки, предусмотренной законом "Об очищении власти", в период действия военного положения, определить случаи, когда такие проверки не проводятся, урегулировать вопрос дальнейшего пребывания лиц, назначенных во время действия военного положения, в случае не прохождения ими таких проверок

Обязательства перед МВФ

Напомним, обязанность подавать декларации о доходах в Украине была отменена после начала войны. В то же время украинские власти в Меморандуме с МВФ обязались вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года. Кроме того, этот структурный маяк на конец июля 2023 предусматривает восстановление функции НАПК проверять декларации об активах.

Также в Меморандуме содержится обязательство обеспечить автоматическое внесение информации из других связанных баз данных и реестров с сохранением обязательства чиновника по правдивому и заполнению упрощенных деклараций в период действия военного положения (структурный маяк на конец октября 2023).

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