Відстань до ЦНАПів у громадах має бути не більше 14 кілометрів, - Шмигаль

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль підкреслив, що відстань до центрів надання адміністративних послуг у громадах має становити не більш ніж 14 кілометрів, а дорога транспортом - не більш як 30 хвилин. Уряд підтримав відповідні методичні рекомендації місцевій владі.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

"Уряд підтримав встановлення методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо критеріїв територіальної доступності ЦНАПів та їх територіальних підрозділів. Ми запроваджуємо критерії щодо розміщення центрів надання адмінпослуг", - підкреслив глава Кабміну. Він додав, що на цей рік передбачена субвенція на розширення мережі ЦНАПів у розмірі 231 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, в лютому уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАПи. Українці отримали право звертатися до центрів для надання пільг і соціальної допомоги.

Нагадаємо, в Україні створюють Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг. Тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.