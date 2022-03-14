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У Мінцифри закликали зменшити навантаження на мобільні мережі: як це зробити

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Понеділок 14 березня 2022 14:24
У Мінцифри закликали зменшити навантаження на мобільні мережі: як це зробити Фото: у Мінцифри закликали зменшити навантаження на мобільні мережі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Міністерстві цифрової трансформації закликали українців зменшити навантаження на мобільний зв’язок. Це необхідно для того, щоб забезпечити його стабільну роботу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як це зробити:

  • при можливості використовувати Wi-Fi-підключення;
  • вимикати функцію автозавантаження файлів й медіа в месенджерах;
  • зменшувати якість відео під час онлайн-перегляду;
  • зменшити час відеоконференцій до мінімуму;
  • не завантажувати великі файли.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що частина місцевих мешканців у Луганській області втратила мобільний зв’язок.

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