У Мінцифри закликали зменшити навантаження на мобільні мережі: як це зробити
Фото: у Мінцифри закликали зменшити навантаження на мобільні мережі (Getty Images)
В Міністерстві цифрової трансформації закликали українців зменшити навантаження на мобільний зв’язок. Це необхідно для того, щоб забезпечити його стабільну роботу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Як це зробити:
- при можливості використовувати Wi-Fi-підключення;
- вимикати функцію автозавантаження файлів й медіа в месенджерах;
- зменшувати якість відео під час онлайн-перегляду;
- зменшити час відеоконференцій до мінімуму;
- не завантажувати великі файли.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що частина місцевих мешканців у Луганській області втратила мобільний зв’язок.
Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.