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В Минцифры призвали уменьшить нагрузку на мобильные сети: как это сделать

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Понедельник 14 марта 2022 14:24
В Минцифры призвали уменьшить нагрузку на мобильные сети: как это сделать Фото: у Мінцифри призвали уменьшить нагрузку на мобильные сети (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве цифровой трансформации призвали украинцев уменьшить нагрузку на мобильную связь. Это необходимо для того, чтобы обеспечить его стабильную работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как это сделать:

  • при возможности использовать Wi-Fi-подключение;
  • отключать функцию автозагрузки файлов и медиа в мессенджерах;
  • уменьшать качество видео во время онлайн-просмотра;
  • уменьшить время видеоконференций до минимума;
  • не загружать большие файлы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что часть местных жителей в Луганской области потеряла мобильную связь.

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