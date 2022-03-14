В Луганській області частина мешканців втратила мобільний зв'язок
Частина місцевих мешканців у Луганській області втратила мобільний зв’язок. Ймовірно до цього причетні російські окупанти, однак питання вже вирішується.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обладміністрації Сергія Гайдая.
Гайдай закликає усіх небайдужих прибрати паролі з WIFI, аби люди, які втратили зв’язок могли б попередити про це своїх близьких.
"Це робота рашистів. Працюємо над цим питанням. Поки прошу там, де є світло, є інтернет - прибирайте паролі з WIFI, щоб люди могли користуватися, написати близьким",- пише Гайдай.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що російські окупанти активізували діяльність щодо проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.
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