Минцифры анонсировало запуск 5G в Украине

"Мы это уже ранее анонсировали. Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - отметил он.

Федоров отметил, что такие проекты трудно масштабировать во время полномасштабной войны.

"Потому что надо учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот", - пояснил министр.