Минцифры анонсировало запуск 5G в Украине

Уже в январе в двух городах Украины запустят 5G. Пилотные проекты будут развернуты в центрах определенных городов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в TikTok.
"Мы это уже ранее анонсировали. Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - отметил он.
Федоров отметил, что такие проекты трудно масштабировать во время полномасштабной войны.
"Потому что надо учесть военные самолеты, радары и другие средства РЭБ, например, потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет определенный пилот", - пояснил министр.
Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько заявил, что полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения. В то же время он отметил, что тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.
По словам Прибитько, почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают эту технологию. Он заявил, что покрыть большую часть территории страны связью 5G можно до 2030 года.
Отметим, еще в мае 2023 года Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Он заявлял, что у этой технологии есть много плюсов, она предоставит новые возможности как для гражданского, так и для военного использования.
Ранее украинское правительство приняло постановление, которое позволяет громадам подключать свои генераторы к базовым станциям мобильной связи. Таким образом они смогут помогать операторам удерживать сеть во время блэкаутов.