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В Минцифры анонсировали "Дію" для юридических лиц: как это будет работать

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Мария Кучерявец

В Министерстве цифровой трансформации работают над запуском услуг "Дія" для юридических лиц. Это должно стать "определенной технологической революцией".

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр Михаил Федоров.

"Вы сможете авторизироваться в "Дія" и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц", - сказал чиновник.

По его мнению, новые сервисы в "Дія" откроют необъятные возможности для бизнеса. Кроме того, как уточнил Федоров, как и ФОП юрлица смогут использовать "Дію" для взаимодействия с налоговыми органами.

"Цель - максимально убрать государство из жизни людей и из жизни бизнеса", - добавил он.

Кроме того, по словам Федорова, в этом году Минцифра планирует закончить отцифровывать все самые популярные сервисы в Украине - 120-130 услуг, что составляет 90% всех обращений граждан к государству.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что 2023 будет новой эрой развития "Дія".

Также мы писали о том, что для ФОПов в "Дія" запустили новую услугу.

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Михаил ФедоровДия СитиМинистерство цифровой трансформации