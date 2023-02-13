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У Мінцифрі анонсували "Дію" для юридичних осіб: як це працюватиме

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У Міністерстві цифрової трансформації працюють над запуском послуг у "Дії" для юридичних осіб. Це має стати "певною технологічною революцією".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр Михайло Федоров.

"Ви зможете авторизуватися в "Дії" і система зрозуміє, що ви підприємець, керівник або засновник компанії. Ви зможете делегувати електронний підпис іншим особам, бухгалтерам або іншим членам команди. І далі ми будемо нарощувати нові функції для юридичних осіб", - сказав чиновник.

На його думку, нові сервіси у "Дії" відкриють неосяжні можливості для бізнесу. Крім того, як уточнив Федоров, як і ФОПи юрособи зможуть використовувати "Дію" для взаємодії з податковими органами.

"Ціль - максимально прибрати державу з життя людей і з життя бізнесу", - додав він.

Крім того, за словами Федорова, у цьому році Мінцифра планує закінчити відцифровувати всі найпопулярніші сервіси в Україні - 120-130 послуг, що складає 90% всіх звернень громадян до держави.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії".

Також ми писали про те, що для ФОПів у "Дії" запустили нову послугу.

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