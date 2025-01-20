Минсоцполитики запустило платформу помощи по реабилитации украинцев
Украина обеспечивает своих граждан средствами необходимой им реабилитации. Для облегчения этого процесса была запущена отдельная платформа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства социальной политики Украины.
"Государство гарантирует обеспечение высококачественными современными протезами и другими средствами реабилитации, позволяющими восстановить утраченные функции, адаптироваться к новым условиям и вернуться к активной социальной жизни", - говорится на портале Минсоцполитики.
В рамках программы украинцы могут не только бесплатно получить протез или другое средство реабилитации, но и услуги по его ремонту, замене и обслуживанию.
"Вам окажут поддержку на всех этапах - от подачи заявления и до получения самого изделия", - сказали в министерстве.
Средствами реабилитации являются:
Протезно-ортопедические изделия
- протезы, в частности протезы молочной железы;
- ортезы;
- ортопедическая обувь;
Специальные средства для самообслуживания и ухода
- перчатки;
- наколенники;
- подушки абдукционные;
- подушки противопролежневые;
- вкладыши из силиконовой или гелевой композиции для кукс;
- комплект чехлов для кукс верхних и нижних конечностей;
- кресла-стулья;
- сиденья для ванны, сиденья для душа, табуреты и стулья для душа;
- туалетные опоры;
- ступени, подставка для ванны.
Вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема
- палки, в частности тактильные (белые трости);
- костыли, ходунки.
Средства передвижения
- кресла-каталки;
- низкоактивные кресла колесные;
- среднеактивные кресла колесные;
- активные кресла колесные;
- многофункциональные кресла колесные;
- кресла колесные с электроприводом;
- электроскутеры;
- дорожные кресла колесные;
- коляски малогабаритные;
- трехколесные велосипеды
- подъемники передвижные, подъемники стационарные.
Мебель и оснащение
- столы;
- вертикализаторы;
- кровати, матрасы противопролежневые;
- стенки шведские;
- брусья и поручни.
Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
- мобильные телефоны, планшеты;
- световые сигнализаторы;
- вибросигнализаторы "Ночная няня";
- устройство для определения уровня жидкости.
Напомним, что в конце прошлого года Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.
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