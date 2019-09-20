В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кількість субсидіантів зросла ще на 50 тисяч

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у серпні 2019 року отримували 2274,0 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., у травні - 1511,7 тис., у червні - 2061,1 тис., в липні - 2221,7 тис.

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За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в серпні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 46,9% і становив 141,8 грн.

У січні-серпні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 2485,9 тис. домогосподарств, що на 41,4% менше, ніж у січні-серпні 2018 року. За цей час призначено субсидії 3159,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 7,2%.

Як повідомило РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні 2019 року отримували 2221,7 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у червні і - 2061,1 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.