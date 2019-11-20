Мінсоцполітики роз'яснило нову систему виплати пільг на ЖКП

Міністерство соціальної політики України дало роз'яснення щодо нової системи монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка запроваджена з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначається в повідомленні, тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг.

При цьому порядок розрахунку пільги залишається майже незмінним. Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. Суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Починаючи з листопада кошти за пільги кожній людині виплачуються окремо - видаються готівкою або переказує на рахунок Ощадбанку. Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик написав відповідну заяву до органу соцзахисту до 15 жовтня 2019 року. Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки. Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

Якщо обрана безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за здійснює Ощадбанк, а частину пільговик сплачує самостійно. Перерахування коштів Ощадбанком надавачам послуг здійснюється у наступній послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Тобто зараз Ощадбанк здійснює перерахунок коштів не за пропорційним принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом - коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію тощо.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місяць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити - Ощадбанк надішле СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги).

Також можна зайти у свій особистий кабінет на сайті Ощадбанку, де відображається рух коштів за обліковим записом.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Монетизовані субсидії пенсіонерам виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

Зазначимо, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні 2019 року отримували 2335,8 тис. домогосподарств. За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 13,1% і становив 115,7 грн.