У Мінсоцполітики закликали роботодавців підвищувати заробітну плату

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Роботодавці ризикують втратити висококваліфікованих працівників

Роботодавці, які не хочуть платити своїм працівникам конкурентної на міжнародному ринку праці заробітної плати, ризикують втратити свій бізнес. Про це з сказав віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кабміну.

За його словами, роботодавці, керівники компаній повинні зрозуміти, що в Україні наразі існує конкуренція за трудовий потенціал не лише всередині країни, а і з Польщею, Німеччиною, іншими державами, де сьогодні навіть приймаються закони про залучення робочої сили з України.

"Якщо роботодавці не будуть збільшувати реальну заробітну плату своїм працівникам, то в умовах відкритого ринку праці будуть втрачати трудовий потенціал, а через два-три роки будуть змушені взагалі припинити свій бізнес, тому що не зможуть знайти кваліфікованого працівника, який захоче за неконкурентну на міжнародному ринку заробітну плату давати якісну продукцію", - заявив Розенко.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2018 року склала 10573 грн, збільшившись порівняно з груднем минулого року на 20,5%.

У держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.