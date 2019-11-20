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У Мінсоцполітики прокоментували інформацію про припинення виплат лікарняних та декретних

Новини » Політика     20.11.2019 - 20:33
У Мінсоцполітики прокоментували інформацію про припинення виплат лікарняних та декретних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн гривень.

У Міністерстві соціальної політики України спростували інформацію про призупинення виплат лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Як повідомляється, на сьогоднішній день залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн гривень.

"Мінсоцполітики повідомляє, що це не відповідає дійсності. На сьогодні залишки на рахунку Фонду складають 429.4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат. Більш того, надходження до Фонду соціального страхування України формуються щодня по сплаті єдиного соціального внеску роботодавцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Фонд соціального страхування повідомив, що припиняє перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Повідомлялося, що фінансування тимчасово не буде проводитися у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом.

Крім того, в жовтні 2017 року комітет парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення рекомендував Міністерству соціальної політики провести аудиторську перевірку Фонду соціального страхування.

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