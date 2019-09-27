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У Мінсоцполітики підготували закон щодо соцжитла для позбавлених опіки дітей

Новини » Політика    27.09.2019 - 12:19
У Мінсоцполітики підготували закон щодо соцжитла для позбавлених опіки дітей
Фото: Руслан Колбаса (pravda.press)

Закон має врегулювати питання постановки на чергу для надання житла таким дітям

У Міністерстві соціальної політики підготували законопроект щодо постановки на чергу для надання соціального житла дітям, позбавленим батьківської опіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики відбулася зустріч з Уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою з нагоди Дня усиновлення, який щорічно відзначається в Україні 30 вересня.

Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики Руслан Колбаса зазначив, що збільшилася кількість дітей, яких забезпечує житлом держава і на це спрямована виділена регіонам субвенція.

"Уже підготовлено проект закону, що врегулює питання постановки на чергу для надання соціального житла дітям, позбавленим батьківської опіки, які мають власне житло, однак повернення туди є неможливим", - вказано у повідомленні.

Колбаса також зауважив, що міністерство дотримується позиції, що дитина сама має обирати собі житло, тому пріоритет буде надаватися виплаті компенсацій.

Крім того, за його словами, Мінсоцполітики попросить Міністерство фінансів збільшити кошти, що виділяються на фінансування забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківської опіки.

"Якщо об’єднаємо зусилля, то за п’ять років черга суттєво зменшиться, або й повністю зникне", - зазначив представник міністерства.

Він додав, що ведуться переговори щодо збільшення фінансування для батьків, які опікуються дітьми, позбавленими батьківської опіки.

Нагадаємо, замміністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що відомство веде роботу над переглядом системи нарахування субсидій та визначення пенсійного віку для працівників дитячих будинків сімейного типу.

Також у Раді анонсували розробку законопроектів у сфері усиновлення. Зокрема, для напрацювання документів комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики створить робочі групи за участю представників міністерств та інших комітетів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, у березні 2018 року депутати Верховної ради 8 скликання не підтримали законопроект про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення. За відповідний законопроект проголосували 166 депутатів при необхідних 226 голосах.

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