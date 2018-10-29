"Глава" окупованого Криму пропонує "націоналізувати" майно Меджлісу

Фото: Сергій Аксьонов (glava-lnr.su)

За словами Аксьонова, щодо власності Меджлісу "відповідні заходи повинні бути вжиті"

Влада анексованого Росією Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК). Про це заявив "глава" уряду Криму Сергій Аксьонов, передає РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Напередодні така ініціатива прозвучала на національному з'їзді мусульман Криму, скликаному російським ДУМК у суботу 27 жовтня.

Разом з тим, перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про які йде мова, не оголосили.

При цьому Аксьонов зазначив, що "націоналізація" в Криму в даний час не проводиться, але відносно власності Меджлісу кримськотатарського народу "відповідні заходи повинні бути вжиті".

"Деталей не знаю. Щодо конкретних об'єктів не знаю, до кінця дня подивлюся та вироблю свою позицію", - заявив Аксьонов.

Нагадаємо, раніше Аксьонов запропонував "націоналізувати" завод "Кримський титан", який нещодавно викликав шкідливі хімічні викиди на території півострова.