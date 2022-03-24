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У Мінсоці пояснили, чого найбільше потребують люди, які постраждали від війни

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Україна, Четвер 24 березня 2022 11:20
У Мінсоці пояснили, чого найбільше потребують люди, які постраждали від війни Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Людям, які постраждали від війни в Україні потрібна допомога з житлом, працевлаштуванням та коштами. Для цього необхідно приймати системні рішення.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначила міністр, людям, які постраждали від війни, гуманітарна допомога у вигляді товарів потрібна лише у перший час або певним категоріям - одинокі літні, люди з інвалідністю, або в особливих обставинах - в оточених містах, які знаходяться під обстрілами.

"В усіх інших випадках потрібна системна допомога з житлом, працевлаштуванням та коштами на перший час, які допоможуть налагодити життя людині або родині", - сказала вона.

Як зазначила Лазебна, для того, щоб фінансувати такі комплексні рішення, потрібні не товари, а кошти.

"Національний банк відкрив Мінсоцполітики гуманітарний рахунок для залучення коштів саме на фінансування такої системної допомоги. І ми зараз закликаємо всіх наших міжнародних партнерів максимально консолідувати допомогу з усіх джерел на цей рахунок, щоб фінансувати системні рішення", - додала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство соціальної політики
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