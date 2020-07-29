У Мінську помітили військових і техніку

Під Мінськом, а також у самій столиці Білорусі помітили активне пересування військових. У місто в'їхали колони з військовослужбовцями, а також військова техніка.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Наголошується, що на автомобілях супроводу були номери Вітебської області, де дислокується, наприклад, повітряно-десантна бригада.

Крім того, на трасі М1 військові встановили намети.

Журналісти відзначають, що зараз по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера", у правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію надзвичайною подією і вимагає від Росії пояснень.

При цьому у Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

Зазначимо, прикордонники Білорусі посилять оперативне прикриття державних кордонів після затримання бійців ПВК "Вагнера", посилять контроль і на кордоні з РФ.