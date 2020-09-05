На протести в Мінську затримали більше 20 студентів, - правозахисники

Фото: затримання студентів (TUT.BY)

У суботу, 5 вересня, в Мінську співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали 26 студентів, які брали участь в акції протесту. Серед затриманих є одна дівчина.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна" в Telegram.

Правозахисники наводять імена і прізвища 26 затриманих студентів, з них 25 молодих людей. При цьому центр "Весна" не наводить інформації про те, де саме вони були взяті під варту.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську студенти вийшли на акцію солідарності, щоб підтримати раніше затриманих студентів Мінського державного лінгвістичного університету. Після чого їх почали затримувати.

Крім того, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, вчора по всій території країни затримали 41 людини.

Додамо, що 4 вересня в Мінську затримали щонайменше п'ять студентів.