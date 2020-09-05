ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську проходить "Жіночий марш миру", силовики перекривають вулиці

Мінськ, Субота 05 вересня 2020 16:45
У Мінську проходить "Жіночий марш миру", силовики перекривають вулиці
Фото: "Жіночий марш миру" в Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську сьогодні проходить акція протесту "Жіночий марш миру" через жорсткі затримання та катування мітингувальників. Подібні акції також проходять й в інших містах Білорусі.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Участь в марші беруть щонайменше 4 тисячі осіб, чоловіків серед них майже немає. Голова колони вже наблизилася до площі Перемоги, поблизу якої знаходиться Мінський державний лінгвістичний університет, де напередодні силовики жорстко затримували студентів.

Фото: "Жіночий марш миру" в Мінську (tut.by)

Біля станції метро "Площа Перемоги" повз протестувальників в знак солідарності проїхала колона автомобілів з біло-червоно-білими прапорами.

Рух проспектом Перемоги, яким рухається колона, перекрили силовики. Проїхати дозволяють лише автобусам, маршрутками та машинам з правоохоронцями.

Нагадаємо, вчора білоруські силовики прийшли до університетів Мінська та затримували студентів за участь в акціях протесту; за офіційними даними МВС, затримали понад 40 осіб.

У відповідь на це, сьогодні студенти знову вийшли на акцію протесту, яка супроводжувалася затриманнями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьМинскпротестмарш
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся