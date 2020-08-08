У Мінську затримали ще одного члена штабу опонентки Лукашенка

У Мінську затримали ще одного члена штабу опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської. Силовики затримали Марію Колеснікову.

Про це повідомили у штабі Тіхановської, передає білоруське агентство TUT.by.

За попередньою інформацію, затриману Колеснікову везуть до РУВД. Причину затримання силовики не назвали.

Нагадаємо, раніше у Мінську затримали голову виборчого штабу Тіхановської - Марію Мороз. Силовики затримали її біля офісу штабу, посадили до мікроавтобуса та відвезли у невідомому напрямку. Це вже друге затримання Мороз за тиждень.

Пізніше з'ясувалося, що Мороз знаходиться в ізоляторі та пробуде там щонайменше до понеділка, тому президентські вибори вона пропустить.

Крім того, білоруські правоохоронці викликали двох представників штабу опозиційної кандидатки - Антона Сташевського та Олега Моїсеєва. Останній зараз не виходить на зв'язок.

Крім того, напередодні силовики затримали довірену особу Тіхановської - Андрія Смоленчука та його дружину Жанну Мякиш.