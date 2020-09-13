У Мінську вже затримали 250 осіб на акціях проти влади

У неділю, 13 вересня, на акціях протесту в Мінську затримано 250 осіб. Загальна кількість демонстрантів не перевищує трьох тисяч чоловік.

Такі дані наводять в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

Станом на 15:00 у країні зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

"Загальна кількість учасників не перевищує трьох тисяч осіб. Обстановка на тлі недільних несанкціонованих заходів контрольована. У різних районах столиці затримано близько 250 осіб. Всі вони використовували прапори та іншу символіку, незареєстровані у встановленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого", - йдеться в повідомленні.

У МВС стверджують, що протестувальники заблокували проїжджі частини дороги.

Як повідомляло РБК-Україна, демонстрантів затримують невідомі у балаклавах. Затримують людей з червоно-біло-червоними прапорами, які використовує опозиція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центр Мінська стягнули бронетехніку з військовими. Біля міської резиденції президента Олександра Лукашенка припаркований БТР.

Відзначимо, в Білорусі 36-й день поспіль тривають акції протесту через фальсифікації президентських виборів, які відбулися 9 серпня.