У Мінську під час маршу пенсіонерів затримали щонайменше 10 осіб

Фото: учасники маршу пенсіонерів (onliner.by)

В Мінську під час маршу пенсіонерів затримали щонайменше 10 осіб. Серед них журналісти.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Серед затриманих була знімальна група телеканалу "Белсат". Вони і розповіли, що в СІЗО на Окрестіна з акції правоохоронці привезли 10 осіб.

Наголошується, що силовики намагалися блокувати ходу "Маршу мудрості" в центр міста. Але частині учасників все ж таки вдалося дістатися до площі Незалежності. Ще частина зібралася на Привокзальній площі.

Під час зборів міліція повідомляла учасників через гучномовці, що акція несанкціонована.

У неділю в Мінську і містах Білорусі пройшли вже традиційні протести проти Олександра Лукашенка. Повідомлялося, що у Мінську затримано понад 300 осіб. Проти них відкриті адміністративні справи.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна виступив проти введення санкцій проти Білорусі. За його словами, зараз в цьому немає фундаментальної потреби.