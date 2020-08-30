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У Мінську пройде акція протесту: в центр стягнули техніку і бійців ОМОНу

Автор: Юлія Струк

У столиці Білорусі Мінську у неділю, 30 серпня пройде акція протесту. У центр міста вже стягнули техніку і значну кількість бійців ОМОНу.

Про це повідомляє ТАСС.

Акцію протесту проведе опозиція. До Будинку уряду на площі Незалежності стягнули значну кількість солдатів внутрішніх військ і омонівців.

Фото: центр Мінська (Onliner)

Акція повинна стартувати о 14:00 за місцевим часом.

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Зазначено, що вулиця Радянська, прилегла до будівлі уряду, заставлена ​​вантажними машинами для перевезення особового складу, автозаками, водометами та іншої спеціальною технікою для розгону демонстрантів.

Крім того, на вулиці стоять кілька карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, вчора в Мінську (Білорусь) на площі Перемоги пройшов жіночий марш солідарності; в ході нього правоохоронці затримали двох журналістів "Радіо Свобода".

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про затримання 32 людей, які брали участь у протестах проти діючої влади 28 серпня.

Крім того, в Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси "Наша Нива" і Naviny.by.

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