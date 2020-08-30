В Минске пройдет акция протеста: в центр стянули технику и бойцов ОМОНа

В столице Беларуси Минске в воскресенье, 30 августа пройдет акция протеста. В центр города уже стянули технику и значительное количество бойцов ОМОНа.

Об этом сообщает ТАСС.

Акцию протеста проведет оппозиции. К Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат внутренних войск и омоновцев.

Фото: центр Минска (Onliner)

Акция должна стартовать в 14:00 по местном времени.

Указано, что улица Советская, прилегающая к зданию правительства, заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов.

Кроме того, на улице стоят несколько карет скорой помощи.

Напомним, вчера в Минске (Беларусь) на площади Победы прошел женский марш солидарности; в ходе него правоохранители задержали двух журналистов "Радио Свобода".

Как писало РБК-Украина, в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о задержании 32 человек, которые принимали участие в протестах против действующей власти 28 августа.

Кроме того, в Беларуси в ночь на 29 августа заблокировали еще два новостных ресурса "Наша Нива" и Naviny.by.