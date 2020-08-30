У Мінську пройде акція протесту: в центр стягнули техніку і бійців ОМОНу

У столиці Білорусі Мінську у неділю, 30 серпня пройде акція протесту. У центр міста вже стягнули техніку і значну кількість бійців ОМОНу.
Про це повідомляє ТАСС.
Акцію протесту проведе опозиція. До Будинку уряду на площі Незалежності стягнули значну кількість солдатів внутрішніх військ і омонівців.
Акція повинна стартувати о 14:00 за місцевим часом.
Зазначено, що вулиця Радянська, прилегла до будівлі уряду, заставлена вантажними машинами для перевезення особового складу, автозаками, водометами та іншої спеціальною технікою для розгону демонстрантів.
Крім того, на вулиці стоять кілька карет швидкої допомоги.
Нагадаємо, вчора в Мінську (Білорусь) на площі Перемоги пройшов жіночий марш солідарності; в ході нього правоохоронці затримали двох журналістів "Радіо Свобода".
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про затримання 32 людей, які брали участь у протестах проти діючої влади 28 серпня.
Крім того, в Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси "Наша Нива" і Naviny.by.