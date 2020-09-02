У Мінську на протестах вчора затримали 95 осіб, - МВС

В білоруській столиці Мінську на акції протесту затримали 95 осіб. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за участь в акціях.

Про це повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова, передає "Інтерфакс-захід".

"За порушення законодавства про масові заходи в Мінську щодо 95 осіб, у тому числі понад 30 студентів, складено протоколи про адміністративне правопорушення", - повідомила вона.

При цьому вона зазначила, що 39 осіб залишаться в міліції до розгляду їхніх справ у суді.

За словами представника МВС Білорусі, загальна чисельність учасників протестних акцій склала по країні 1 вересня близько 2,3 тисячі осіб, з яких були затримані за участь в несанкціонованих масових заходах 128 громадян.

Нагадаємо, 1 вересня в Білорусі відбувся 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

Біля стадіону "Динамо" Омонівці почали масово затримувати студентів.