У Мінську проходить зустріч підгруп ТКГ

У Мінську обговорюють врегулювання ситуації на Донбасі

В Минске (Беларусь) началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам переговоров, которые состоялись 30 января, подчеркнул свою приверженность минским соглашениям.

До этого представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что российская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками.

РБК-Украина писало, что украинская делегация на дебатах в Парламентской Ассамблее Совета Европы заявила о готовности обменять 25 осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных в РФ.