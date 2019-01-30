Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ заявив про безальтернативність мінських угод

Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

Сайдік заявив, що забезпечення безпеки для населення в зоні конфлікту є одним з головних пріоритетів ТКГ

Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками переговорів підкреслив свою відданість мінськими угодами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Спираючись на свій більш ніж трирічний досвід роботи, хочу ще раз підкреслити мою повну прихильність мінським угодами та особисту переконаність у їх необхідності і безальтернативності для мирного вирішення конфлікту на сході України, - сказав Сайдік.

За його словами, загальна завдання координаторів робочих груп і всіх учасників мінського процесу - зробити все необхідне для їх повної імплементації.

Як зазначив дипломат, забезпечення безпеки та гідних умов життя для населення в зоні конфлікту є одним з головних пріоритетів діяльності ТКГ.

Поліпшення умов перетину лінії зіткнення, обмін утримуваними особами, забезпечення збереження життєво важливої цивільної інфраструктури стали сьогодні предметом обговорення ТКГ та її робочих груп, сказав Сайдік.

Так, економічна робоча група обговорювала, зокрема, актуальні питання водопостачання, включаючи підготовку до проведення аудиту компанії "Вода Донбасу". Як зазначив Сайдік, можлива тривалість аудиту - один рік.

Серед іншого опрацьовувалися питання виплати пенсій жителям ОРДО і ОРЛО. Спецпредставник підкреслив, що сьогодні було перше засідання економічної підгрупи під керівництвом нового координатора - колишнього посла Німеччини в РФ Ульріха Бранденбурга.

У робочій групі з безпеки основною стала дискусія про загальний стан безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню. Гуманітарна підгрупа приділила увагу питанням обміну утримуваними особами. Політична підгрупа продовжила дискусію щодо імплементації формули Штайнмайера, амністії і модальностей місцевих виборів в ОРЛО і ОРДО.

Нагадаємо, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що російська сторона в ході засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася обговорювати обмін заручниками.