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МВС Білорусі заявило про затримання 774 протестувальників

Мінськ, Понеділок 14 вересня 2020 11:38
МВС Білорусі заявило про затримання 774 протестувальників
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У Білорусі протестували близько 22 тисяч осіб. Міністерство внутрішніх справ заявило про затримання 774 громадянина.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У МВС заявили, що правоохоронці в Бресті використовували щодо протестувальників водомет. Також у МВС заявили про напади на міліцейських.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 774 громадянина (з них у Мінську - понад 500). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих розміщені 544 людини", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що після застосування водомети в Бресті силовики у формі без розпізнавальних знаків почали жорстко затримувати учасників протесту. При цьому у деяких силовиків очевидці помітили зброю.

Також повідомлялося, що поблизу селища Дрозди у Мінську силовики відкрили вогонь у повітря, щоб відігнати демонстрантів.

Крім цього в МВС повідомляли, що були в Білорусі затримані 250 учасників акцій протесту.

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