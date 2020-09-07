У Мінську викрали соратницю Тіхановської

У центрі Мінська невідомі викрали члена координаційної ради Марію Колеснікову. Невідомі посадили Колеснікову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє TUT.BY.

Інцидент стався близько 10:05 біля Національного художнього музею. До Колеснікової підійшли люди в цивільному і масках і заштовхали її в мікроавтобус з написом "Зв'язок".

В координаційній раді повідомили, що Марія Колеснікова була в центрі Мінська по справах.

"Де знаходяться Марія і Антон (прес-секретар координаційної ради Антон Родненков - ред.) я не знаю і не можу зв'язатися з ними. Також немає зв'язку з членом координаційної ради, старшим віце-президентом EPAM Максимом Богрецовим та виконавчим секретарем Ради Іваном Кравцовим", - сказав член координаційної ради Максим Знак.

Раніше РБК-Україна писало, що під час протестів у Мінську 6 вересня був затриманий член координаційної ради Андрій Єгоров.

Також повідомлялося, що члена координаційної ради Ольгу Ковалькову силою вивезли до кордону з Польщею і випустили в нейтральній смузі.

Нагадаємо, за 6 вересня в Білорусі силовики затримали понад 600 учасників протесту, більше половини з них залишили в ізоляторах до розгляду справ у суді.