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У Мінську затримали члена Координаційної ради опозиції

Мінськ, Понеділок 07 вересня 2020 06:54
У Мінську затримали члена Координаційної ради опозиції
Фото: протести в Мінську (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Під час протестів у Мінську 6 вересня був затриманий член Координаційної ради білоруської опозиції Андрій Єгоров. Його місцезнаходження поки не встановлено.

Про це повідомляє Координаційна рада в Telegram.

Єгорова затримали вдень. Обставини його затримання не називають.

"Сьогодні (6 вересня, - ред.) Близько 14:00 в районі вул. Чеботарьова затриманий член Координаційної ради Андрій Єгоров. Інформація про його місцезнаходження досі не відома", - йдеться в повідомленні.

Координаційна рада білоруської опозиції - це недержавний представницький орган, створений з метою організації процесу передачі влади і забезпечення згоди в суспільстві, захисту суверенітету і незалежності Республіки Білорусь. Координаційна рада не визнає результати президентських виборів 9 серпня 2020 року, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, члена білоруського Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова, яку в серпні заарештували в ніч на 5 вересня, силоміць вивезли до кордону з Польщею і випустили в нейтральній смузі.

Також Польща заявила, що про притулок після виборів президента Білорусі попросили 100 опозиціонерів.

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