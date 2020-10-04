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У Мінську знову проблеми з мобільним інтернетом

Мінськ, Неділя 04 жовтня 2020 14:48
У Мінську знову проблеми з мобільним інтернетом
Фото: проблеми з інтернетом (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Мінськ на тлі акції протесту почалися проблеми з доступом в інтернет через мобільний зв'язок. Мобільний оператор обмежив пропускну здатність мережі.

Про це повідомив мобільний оператор "А1" на сторінці в Twitter.

Як стверджує оператор, робота інтернету була обмежена на вимогу уповноважених державних органів.

"Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 4 жовтня в Мінську знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, блокування інтернету під час акцій протесту це вже звичайна практика білоруської влади. В основному проблеми з доступом до мережі інтернет спостерігаються в місцях великого скупчення людей.

Нагадаємо, 4 жовтня у Мінську розпочалася чергова акція протесту. Кілька станцій метро було закрито, а в центрі міста знаходяться силовики зі спецтехнікою. Також відомо про перші затримання.

Крім того, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановская почала формувати тіньовий уряд.

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