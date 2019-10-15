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У Мінську почали роботу підгрупи ТКГ

Новини » Політика    15.10.2019 - 12:42
У Мінську почали роботу підгрупи ТКГ
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Засідання розпочалося 15 жовтня

У Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі в Twitter.

Сторони будуть обговорювати ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо,на Донбасі бойовики за минулу добу, 14 жовтня, обстріляли ділянку розведення сил в Золотому. Таким чином, розведення військ знову відкладається.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі.

Нагадаємо, що "Національний корпус" організував акцію проти відводу українських військ в Золотому.

РБК-Україна писало, що 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про зрив бойовиками розведення військ в Петровському і Золотому. Причина в чергових обстрілах бойовиків. Однак, через кілька днів у Кремлі заявили про стурбованість у зв'язку зі "спробами деяких сил в Україні саботувати домовленості щодо мирного врегулювання на Донбасі".

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