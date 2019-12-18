У Мінську почалося перше після нормандської зустрічі засідання ТКГ

У столиці Білорусі сьогодні, 18 грудня, почалося засідання Тристоронньої контактної групи вперше після зустрічі у нормандському форматі, яка відбулася 9 грудня в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Так, сьогодні у Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Планувалося, що в ході сьогоднішнього засідання ТКГ сторони обговорять формулу обміну полоненими, питання повного та всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков розповів, що під час засідання в Мінську 18 грудня сторони розглянуть питання формули обміну полоненими. Він додав, що існує можливість проведення обміну до кінця 2019 року.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що під час засідання ТКГ у Мінську 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі. Пристайко зазначав, що питання припинення вогню розглянуть на засідання робочих підгруп ТКГ.

Додамо, російська сторона заявила, що ТКГ обговорить нові ділянки розведення на Донбасі на зустрічі 18 грудня у Мінську. Однак представники РФ не уточнили, про які ділянки йде мова.