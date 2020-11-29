У Мінську почалися затримання демонстрантів

Фото: силовики ведуть затриманих в автозак (tut.by)

В Мінську, де з самого ранку люди почали виходити на акції протесту, силовики почали затримання. До деяких із затриманих застосовують силу.

Про це повідомляє Tut.by.

Повідомляється, що люди вийшли на акції у багатьох районах Мінська. Уже сформовано близько 20 колон.

При цьому силовики почали розгін і затримання протестувальників в житловому районі Лошиця, а також в районі вулиці Матусевича. На одному з відео видно як силовик під час затримання вдарив демонстранта кийком.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мінську в неділю, 29 листопада, люди почали виходити на акції протесту. Демонстранти організовують ланцюга солідарності і марші. При цьому силовики з самого ранку почали стягувати спецтехніку, автозаки, водомети та військову техніку в центр Мінська.

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про готовність посилити тиск на Олександра Лукашенка. За її словами, зараз мова йде про міжнародні санкції і страйках на головних заводах Білорусі.

Також повідомлялося, що днях Лукашенко заявив, що не буде президентом Білорусі з новою конституцією країни.