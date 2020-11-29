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В Минске начались задержания демонстрантов

Минск, Воскресенье 29 ноября 2020 12:29
В Минске начались задержания демонстрантов
Фото: силовики ведут задержанных в автозак (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Минске, где с самого утра люди начали выходить на акции протеста, силовики начали задержания. К некоторым из задержанных применяют силу.

Об этом сообщает Tut.by.

Сообщается, что люди вышли на акции во многих районах Минска. Уже сформировано около 20 колон.

При этом силовики начали разгон и задержания протестующих в жилом районе Лошица, а также в районе улицы Матусевича. На одном из видео видно как силовик во время задержания ударил демонстранта дубинкой.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минске в воскресенье, 29 ноября, люди начали выходить на акции протеста. Демонстранты организовывают цепи солидарности и марши. При этом силовики с самого утра начали стягивать спецтехнику, автозаки, водометы и военную технику в центр Минска.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности усилить давление на Александра Лукашенко. По ее словам, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Также сообщалось, что дням Лукашенко заявил, что не будет президентом Беларуси с новой конституцией страны.

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