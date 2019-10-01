У Мінську почали засідання робочі підгрупи по Донбасу

У Мінську (Білорусь) проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

Зазначимо, що попереднє засідання відбулося 18 вересня. Тоді українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайєра".

Крім того, російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 18 вересня, заблокувала розведення сил і районі Золотого і Петровського. Додамо, що міністр оборони України Андрій Загороднюк, розведення військ на Донбасі відбуватиметься ділянками, а не відразу по всій лінії розмежування.

До цього міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайєра" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.

Зазначимо, що, за умовами формули, вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Росією.