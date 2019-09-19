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У Міноборони розповіли про етапи розведення військ на Донбасі

Новини » Політика    19.09.2019 - 01:00
У Міноборони розповіли про етапи розведення військ на Донбасі
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Міністр Загороднюк наголосив на важливості двостороннього розведення, а не лише з одного боку

Розведення військ на Донбасі буде відбуватися ділянками, а не одразу по всій лінії розмежування. Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він наголосив, що важливо, аби розведення сил відбувалося по обидва боки лінії розмежування, що буде визначальним для української сторони. Міністр підкреслив, що "це не відступ, а розведення".

"Буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступ абсолютно", - сказав Загороднюк.

Як зазначив міністр, Генеральний штаб зараз розробляє план розведення, у якому будуть враховані усі ризики. Загороднюк також анонсував представлення цього плану.

"Ми говорили з військовими, і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо стежити за тим, щоб та сторона також це робила", - заявив міністр оборони.

Нагадаємо, в Мінську 18 вересня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Донбасом. За результатами засідання представник України в ТКГ заявив, що на засіданні російська сторона заблокувала розведення сил у районі Золотого і Петрівського.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, як пройде перебудова Військово-морських сил в рамках реформування Міноборони.

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