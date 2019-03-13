У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Попередня зустріч підгруп пройшла 27 лютого

У Мінську (Білорусь) почалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє МЗС Білорусі в Twitter.

Попередня зустріч підгруп пройшла 27 лютого.

Нагадаємо, із опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України. Представник України в ТКГ Євген Марчук зазначив, що українська сторона сумнівається щодо припинення вогню з боку бойовиків, оскільки на відеоконференцію, де затверджувалась дата перемир'я, не з'явився представник Росії.

Відзначимо, що в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс закликав Російську Федерацію припинити насильство на сході України. Макріс зазначив, що "РФ протягом вже п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт".

Також голова ОБСЄ Мирослав Лайчак зазначив, що підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню ситуації на Донбасі.