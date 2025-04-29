Минразвития изменило официальную дату оккупации Мариуполя: почему это важно

Минразвития обновило дату временной оккупации Мариуполя - соответствующий приказ уже прошел все необходимые этапы согласования и вступил в силу.

Согласно обновленному документу, датой временной оккупации города отныне установлено 21 мая 2022 года. Именно в этот день, по информации Генерального штаба ВСУ, Мариуполь был полностью оккупирован вооруженными силами РФ.

Ранее датой завершения активных боевых действий в городе считали 4 марта 2022 года.

Историческая справедливость и не только

"Это решение - об исторической справедливости и признании реальных обстоятельств героической обороны Мариуполя. Оно важно как для наших военных, так и для жителей города, которые пережили блокаду и обстрелы. Это шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто присоединился к этому процессу: от военных и местных властей до представителей центральных органов власти", - заявил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин

Кроме того, обновленный приказ позволит устранить несправедливость в отношении людей, которые получили инвалидность в период активных боевых действий в Мариуполе до 20 мая 2022 года. Однако он не повлияет на выплаты для внутренне перемещенных лиц.

Добавим, что 4 апреля 2025 года Минразвития обратилось в Донецкую областную военную администрацию с запросом об уточнении даты временной оккупации Мариуполя и Мариупольского района.

В ответ Генеральный штаб ВСУ сообщил, что бои за город продолжались до 18 мая 2022 года, а с 21 мая Мариуполь считается полностью оккупированным.