Минразвития изменило официальную дату оккупации Мариуполя: почему это важно

Новой датой оккупации украинского города Мариуполь российской армией официально установили 21 мая 2022 года - на два с половиной месяца позже, чем было раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Минразвития обновило дату временной оккупации Мариуполя - соответствующий приказ уже прошел все необходимые этапы согласования и вступил в силу.
Согласно обновленному документу, датой временной оккупации города отныне установлено 21 мая 2022 года. Именно в этот день, по информации Генерального штаба ВСУ, Мариуполь был полностью оккупирован вооруженными силами РФ.
Ранее датой завершения активных боевых действий в городе считали 4 марта 2022 года.
"Это решение - об исторической справедливости и признании реальных обстоятельств героической обороны Мариуполя. Оно важно как для наших военных, так и для жителей города, которые пережили блокаду и обстрелы. Это шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто присоединился к этому процессу: от военных и местных властей до представителей центральных органов власти", - заявил заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин
Кроме того, обновленный приказ позволит устранить несправедливость в отношении людей, которые получили инвалидность в период активных боевых действий в Мариуполе до 20 мая 2022 года. Однако он не повлияет на выплаты для внутренне перемещенных лиц.
Добавим, что 4 апреля 2025 года Минразвития обратилось в Донецкую областную военную администрацию с запросом об уточнении даты временной оккупации Мариуполя и Мариупольского района.
В ответ Генеральный штаб ВСУ сообщил, что бои за город продолжались до 18 мая 2022 года, а с 21 мая Мариуполь считается полностью оккупированным.
Напомним, что за время оккупации россиянами Мариуполь существенно изменился. Оккупанты пытаются уничтожить все украинское в городе.
Так, российские оккупанты под видом "восстановительных" мероприятий во временно оккупированном Мариуполе начали демонтаж исторического центра города. Враг уничтожает дома, которые имеют историческую ценность.
Также российские власти конфискуют тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, которые сбежали из города после начала полномасштабного вторжения.
С июля 2024 года РФ признала пригодными для изъятия не менее 5 700 квартир в городе. Большинство из этих квартир принадлежали украинцам, которые сбежали или погибли во время 86-дневной осады Мариуполя в 2022 году.
Кроме того, в начале января стало известно, что Россия планирует расширить мощности морского порта в Мариуполе. Враг намерен таким образом увеличить возможность грабежа на временно оккупированных территориях.
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