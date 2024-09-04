В Минреинтеграции нет единой позиции касательно принудительно полученного паспорта РФ на ВОТ

У Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ пока нет единой позиции по отношению к украинцам, которых на оккупированных территориях россияне заставляют получить паспорт РФ. Мнения чиновников по вопросу ответственности расходятся.

Об этом заявила адвокационная директор Центра прав человека Zmina Алена Лунева в комментарии к материалу РБК-Украина " Нет шагу без "аусвайса". Как Кремль заставляет украинцев в оккупации брать паспорта РФ ".

"Однозначно можно сказать одно - это не уголовное преступление и оно не будет преследоваться по закону", - говорится в материале.

Лунева отметила, что единой позиции в Минреинтеграции до сих пор нет. К примеру, омбудсмен по защите прав человека Дмитрий Лубинец периодически заявляет о том, что украинцы не несут ответственности за то, что их заставили сделать оккупанты. Он заявлял, что жители ВОТ, которые под давлением оккупационных властей получили паспорта РФ, сохраняют статус граждан Украины и к ответственности за подобное принуждение нести не будут после освобождения от захватчиков.

Однако вице-премьер-министр Ирина Верещук и подконтрольное ей Министерство по вопросам реинтеграции ВОТ комментируют принудительную паспортизацию оккупантов по-разному.

К примеру, в середине прошлого месяца на странице ведомства в Facebook появилось сообщение о том, что россияне экспроприируют имущество украинцев в оккупации, если у них нет паспортов РФ. Несмотря на очевидную критику действий оккупантов, министерство дало понять, что незаконная "национализация" захватчиками жилья украинского гражданина не будет оправданием, если он получил паспорт РФ ради сохранения дома.

Также в ведомстве заявили, что единственным оправданием для получения паспорта РФ является ситуация, когда человек таким образом пытается уехать на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

"Россия создает условия для того, чтобы как можно больше людей инфицировались "русским миром". Если мы играем по этим правилам, мы следуем этой логике и воспринимаем нашего гражданина, взявшего паспорт РФ, как инфицированного, это значит, что Россия побеждает", – отметила Алена Лунева.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Минреинтеграции, но на момент публикации ответа не получило.

Принудительная паспортизация на ВТО

С 2014 года после оккупации Крыма и частей Донецкой, Луганской областей Россия начала незаконно заставлять украинских граждан получать российские паспорта. После оккупации людям фактически не оставили выбор - украинские документы перестали признавать, и для доступа к медицинским, образовательным и социальным услугам нужно было получить российский паспорт.

С 2022 года после полномасштабного вторжения Россия расширила принудительную паспортизацию на новые оккупированные территории. Захватчики создают невыносимые условия для жизни без российского паспорта: ограничивают доступ к работе, пенсиям, медицине, образованию и другим базовым услугам. Отказ от паспорта РФ может привести к депортации или другим репрессиям.

О том, какие новые схемы используют захватчики для усиления принудительной и незаконной паспортизации на ТОТ, читайте в статье РБК-Украина.