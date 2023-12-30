В Минреинтеграции рассказали, сколько средств было направлено на выплаты ВПЛ в 2023 году

"Всего в течение 2023 года выплаты ВПЛ были профинансированы на общую сумму более 73,2 миллиарда гривен", - заявили в Минреинтеграции.
Выплаты переселенцам в Украине
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года государство ввело помощь для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы.
С 1 ноября в Украине запущен новый механизм назначения выплат. Правда, он коснется не всех. Так, для оформления должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Кроме того, нововведение касается только тех переселенцев, впервые обращающихся за назначением такой помощи.
Также переселенцы могут обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.