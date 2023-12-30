В Минреинтеграции рассказали, сколько средств было направлено на выплаты ВПЛ в 2023 году

В ведомстве рассказали, что речь идет о финансировании государственной помощи на проживание, которая предоставляется ежемесячно и составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных ВПЛ.

Также представитель министерства социальной политики отметил, что во втором периоде декабря на выплаты было направлено более 43,5 млн. Утверждается, что таким образом государственная помощь на проживание внутренним переселенцам за декабрь текущего года уже выплачена.