UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мінреінтеграції розповіли, скільки коштів було спрямовано на виплати ВПО у 2023 році

Фото: стало відомо скільки коштів було виплачено переселенцям у цьому році (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Впродовж 2023 року виплати для внутрішньо переміщених осіб було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У відомстві розповіли, що йдеться про фінансування державної допомоги на проживання, яка надається щомісячно і становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

Також представник міністерства соціальної політики зазначив, що в другому періоді грудня на виплати було спрямовано понад 43,5 млн. Стверджується, що таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.

"Всього протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень", - заявили в Мінреінтеграції.

Виплати переселенцям в Україні

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.

З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат. Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

Також переселенці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні. 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особиМіністерство реінтеграції