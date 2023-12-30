В Мінреінтеграції розповіли, скільки коштів було спрямовано на виплати ВПО у 2023 році

"Всього протягом 2023 року виплати ВПО було профінансовано на загальну суму більш ніж 73,2 мільярда гривень", - заявили в Мінреінтеграції.
Виплати переселенцям в Україні
Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.
З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат. Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.
Також переселенці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні.