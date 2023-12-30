В Мінреінтеграції розповіли, скільки коштів було спрямовано на виплати ВПО у 2023 році

У відомстві розповіли, що йдеться про фінансування державної допомоги на проживання, яка надається щомісячно і становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

Також представник міністерства соціальної політики зазначив, що в другому періоді грудня на виплати було спрямовано понад 43,5 млн. Стверджується, що таким чином, державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за грудень поточного року вже виплачена.