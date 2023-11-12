В Минреинтеграции рассказали, почему люди отказываются от эвакуации из зоны боевых действий

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что от эвакуации из зоны боевых действий преимущественно отказываются пожилые люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон .

Она отметила, что выезжать из районов, где идут боевые действия, отказываются преимущественно люди старшего возраста, которые не могут, не хотят покинуть свои дома.

"Если говорим об Авдеевке, до полномасштабного вторжения там было 32 000 человек, сейчас 1,5 тысяч остались, там нет детей. Принудительная эвакуация касается именно детей. Можем ли мы принудительно вывезти взрослого, адекватного человека?", - сказала Верещук.

Министр также рассказала, что для маломобильных людей не хватает эвакокапсул. В этом вопросе правительство рассчитывает на помощь международных партнеров.

Наступление РФ на Авдеевку и эвакуация

С начала октября российская армия начала активные наступательные действия на Авдеевку в Донецкой области. Враг усиленно обстреливал город и соседние населенные пункты. Ситуация до сих пор остается напряженной.

ВСУ оценивают потери кафиров под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

В то же время руководитель Авдеевской МВА рассказал Виталий Барабаш рассказал, что из Авдеевского коксохимического завода были эвакуированы последние 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Однако там остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации.