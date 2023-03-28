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В Минреинтеграции назвали установленное количество депортированных в РФ детей

Фото: в Минреинтеграции назвали установленное количество депортированных в РФ детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения в Украину было установлено почти 20 тысяч случаев депортации детей на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, сбором данных занимается Национальное информационное бюро.

"Согласно последним данным Национального информационного бюро, незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей. Известно также, что на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки", - рассказывают в Минреинтеграции.

Там добавляют, что собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности всех виновных в депортации.

Напомним, ранее стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Также мы писали, что еще месяц назад было установлено более 16 тысяч случаев депортации детей из Украины.

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