В Мінрегіоні уточнили кількість областей з підключеним опаленням

Опалювальний сезон стартував в 21 області та Києві. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

Повідомляється, що в 11 регіонах до теплоносіїв почали підключати житлові будинки. Крім того, уточнюється, підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить: Івано-Франківська - 73,7%, Рівненська - 16,3%, Хмельницька - 4,9%, Житомирська - 41,2% Вінницька -11,5%, Київська - 4,1%, Дніпропетровська - 9,6%, Полтавська - 0,3%, Сумська - 38,2%, Харківська - 9%, Донецька - 2,4%.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть вирішені до кінця тижня. Гончарук назвав Смілу в цьому році одним з найбільш проблемних міст в Україні з запуску опалення.

Раніше прем'єр назвав міста, у яких є проблеми з запуску опалення. Втім, він запевняє, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем.

Хоча до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні.

Зазначимо, в коментарі РБК-Україна заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що період сухої та теплої осінньої погоди триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.