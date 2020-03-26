У Кабміні попередили українців про ризики несплати за ЖК послуги

Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Чернишов попередив, що несплата може призвести до складнощів у роботі постачальників

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов розповів про ризики несплати громадянами за житлово-комунальні послуги на час карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє урядовий портал.

За словами Чернишова, несплата може призвести до складнощів у роботі постачальників.

"Оплата споживачами ЖКП напряму впливає на діяльність кожного підприємства галузі у населених пунктах України та надання ними життєво необхідних послуг. Враховуючи ситуацію, яка наразі склалася в Україні, та заходи, прийняті урядом на підтримку населення, несплата громадянами за житлово-комунальні послуги може призвести до складнощів у роботі постачальників. Ми в Мінрегіоні аналізуємо дані щодо термінів та обсягів оплати і будемо вчасно про це інформувати, аби галузь працювала злагоджено", - зазначив очільник міністерства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду доручив розробити механізм щодо заборони відключення електроенергії за несплату на період карантину через коронавірус. За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, таке рішення було прийнято, щоб згладити незручності громадян після введення карантинних обмежень.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на період карантину. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, зможе розраховувати в середньому на 300 гривень доплати.

Також повідомлялося, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення прав на субсидію.